- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, chiederà ai propri azionisti di approvare un aumento di capitale fino a 5,5 miliardi di euro. L'obiettivo è creare una riserva di capitale per cinque anni. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la richiesta verrà presentata da Lufthansa all'assemblea degli azionisti, che si terrà in modalità virtuale il 4 maggio prossimo. (Geb)