Ue: il Patto di Salvini, Orban e Morawiecki per un "Rinascimento europeo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un nuovo "Rinascimento europeo" che metta al centro le libertà sotto tutti i punti di vista in modo che nessuno Stato membro possa essere ricattato su scelte che devono essere nazionali. Questo uno dei passaggi concordati dal leader della Lega, Matteo Salvini, con il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, e l'omologo della Polonia, Mateusz Morawiecki. L’Europa e il piano vaccinale sono stati alcuni dei temi affrontati e i due capi di governo insieme a Salvini hanno condiviso una nuova idea di Europa, fondata su temi concreti a partire dalle radici comuni, dalla salute, dal lavoro, dalla sicurezza e dal rinnovamento. “Può esserci una resurrezione, abbiamo parlato di temi che ci dovrebbero dividere e invece ci uniscono. Chiediamo più Europa in termini di difesa dei confini e della vita: il problema non è ridistribuire i problemi ma difendere i confini dell’Europa”, ha spiegato in conferenza stampa congiunta Salvini al termine dell'incontro. “Abbiamo parlato dei problemi della nostra agricoltura e sapete della battaglia che la Lega sta facendo contro il Nutriscore”, ha aggiunto. “Sull’atlantismo, sulla difesa delle libertà e i diritti non c’è dubbio alcuno: abbiamo ragionato su un percorso che inizia oggi e andrà avanti in diverse tappe, in diverse capitali europee, allargando il gruppo, coinvolgendo nuovi partiti, governi e famiglie”, ha proseguito il leader della Lega. Salvini ha rivendicato come il gruppo che nasce oggi si pone come alternativa alla sinistra europea che "mette in discussione" le radici dell’Europa e per questo "non ci poniamo limiti". "Non ci accontentiamo di essere terzi, quarti o secondi, l’obiettivo è essere primi in Europa”, ha proseguito. “Conto di offrire l'ospitalità italiana quanto prima per un percorso di costruzione”, ha proseguito Salvini parlando dei prossimi appuntamenti che coinvolgeranno anche Orban e Morawiecki. (segue) (Vap)