Ue: il Patto di Salvini, Orban e Morawiecki per un "Rinascimento europeo" (2)

Da parte sua il premier polacco ha rimarcato come i valori condivisi e tradizionali servano all'Europa tanto quanto le risorse per la ripresa post-pandemica. Il capo del governo di Varsavia ha dichiarato che i tre hanno discusso ovviamente "del futuro dell'Europa, della situazione pandemica ma anche della collaborazione intergovernativa". Morawiecki e Orban sono a capo di due governi ma "ora anche Salvini è tornato parte della maggioranza in Italia" e conosce l'importanza "di accelerare i programmi vaccinali" e di far sì che "in Europa arrivino quanti più vaccini possibile". "E' il miglior modo di lottare contro il coronavirus", ha detto Morawiecki. L'Europa ha l'opportunità di tornare alla normalità attraverso un'adeguata collaborazione intergovernativa ma anche "nuove piattaforme di discussione". Tra le priorità della piattaforma istituita assieme a Ungheria e Italia ci sono "la collaborazione transatlantica" e l'integrazione europea. Tuttavia, quest'ultima non può avvenire "sacrificando la sovranità, la famiglia, il cristianesimo", in altre parole "la difesa di valori tradizionali europei che oggi vengono attaccati da fuori ma anche da dentro l'Europa", ha proseguito Morawiecki. Il capo del governo polacco ha ribadito che tutti e tre credono nel futuro dell'Europa e che ci sia ancora spazio per l'integrazione del continente. "Vogliamo rappresentare uno spettro di punti di vista differenti e vogliamo rappresentare il popolo", non "l'élite di Bruxelles", ha sottolineato il premier polacco.