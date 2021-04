Ue: il Patto di Salvini, Orban e Morawiecki per un "Rinascimento europeo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orban ha detto di volere rappresentare le istanze cristiano-democratiche in Europa dal momento che sarebbero a rischio di estinzione. "Siamo qui per progettare il futuro, per discutere insieme del futuro. Sorge una semplice domanda: Cosa vogliamo veramente? Abbiamo chiarito tutte le questioni che, dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei nostri Paesi e nazioni sono più importanti", ha detto Orban. Il premier ungherese ha stimato che oggi molti milioni di europei sono rimasti senza una rappresentanza politica adeguata e forte. "Il fatto che il Partito popolare europeo (Ppe) abbia sostanzialmente smesso di cooperare con noi del Fidesz (partito di Orban) e in seguito abbia cooperato con altri gruppi parla da sé", ha detto. "Cristiani e democratici europei non hanno rappresentanti in Europa, quindi vogliamo rappresentare queste persone, vogliamo che abbiano una voce nell'Unione europea", ha aggiunto il capo del governo ungherese. (Vap)