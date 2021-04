© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia ha organizzato il webinar dal titolo 'Una storia, una vita'.Evento online (ore 10)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi partecipano alla deposizione di una corona al Monumento dell'alpino di Bergamo. Segue visita all'ospedale in Fiera e al centro vaccinale. Al termine presso la sala convegni della Fiera si svolge una breve cerimonia di ricordo della giornata della riconoscenza agli Alpini con gli interventi, nell’ordine, del Presidente dell’ANA Sebastiano Favero, del Comandante delle Truppe Alpine Generale CA Claudio Berto, del Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e del Presidente della Regione Attilio Fontana.Piazzale degli alpini - Bergamo (dalle ore 14)VARIEConcerto del Coro del Teatro alla Scala con direttore Bruno CasoniEvento n streaming sul sito e sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala (ore 20)(Rem)