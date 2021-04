Trasporto aereo: sindacati, Enav ci convochi su piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Preso atto che l’amministratore delegato di Enav spa, in audizione alla commissione trasporti della Camera dei deputati, ha delineato le strategie della società del prossimo futuro, chiediamo una convocazione urgente per affrontare e discutere i temi relativi allo sviluppo del Piano industriale alla luce degli accordi siglati con le parti sociali". È quanto dichiarano Filt-Cgil e Uiltrasporti. "L’incontro si ritiene necessario soprattutto in relazione all’assetto che Enav Spa intende assumere alla prevista ripresa delle attività legate al trasporto aereo. Dobbiamo registrare con rammarico che Enav ha inspiegabilmente interrotto il confronto con il sindacato in un momento così delicato. E’ al contrario indispensabile intensificare il dialogo in vista delle iniziative ineludibili che vanno prese nell’immediato per far fronte al periodo di emergenza e preparare il gruppo alla ripresa del traffico".(Com)