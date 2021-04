© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Virginia Raggi ha deciso di privatizzare Campo Testaccio. Non solo: la sindaca, ha rifiutato anche l'offerta di sostegno da parte del Municipio I e della Regione per la realizzazione di un campo pubblico. La storia di Roma non può essere messa all'asta". Lo dichiara, in una nota, Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio. (Com)