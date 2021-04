Cultura: Raggi, con Romaison città mostra capacità di essere grande set cinematografico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma offre uno scenario perfetto per film nazionali e internazionali: un grande set cinematografico, dove attori e addetti ai lavori danno vita alle nostre produzioni d’eccellenza". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in riferimento alla programmazione digitale, visibile sui social, dell'evento di moda Romaison. "Parlo delle sartorie che vestono i protagonisti più famosi del grande schermo: lo fanno da generazioni, portando avanti la tradizione del made in Italy nel mondo - aggiunge -. Romaison torna a parlare di loro, con un nuovo palinsesto di appuntamenti digitali. La nostra mostra dedicata ai laboratori artigiani di settore è online con approfondimenti sulla moda maschile: un racconto sulla costruzione del personaggio, basata anche e soprattutto sul suo stile. Riflettori puntati sullo stilista Romeo Gigli, sugli atelier di Litrico, 'la sartoria della Dolce vita', che ha creato abiti per icone del calibro di Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman, e di Piattelli, che ha collaborato con registi come De Sica, Fellini, Zeffirelli. Sono tutti sodalizi artistici basati sull’interscambio tra cinema e moda, che nella Capitale, così come nel resto d’Italia, continua a creare sviluppo e lavoro. La programmazione digitale - conclude - è visibile sui social di Romaison".(Rer)