Rai: viale Mazzini si illumina di blu per Giornata Mondiale Autismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella notte tra venerdì e sabato il palazzo Rai di viale Mazzini si tinge di blu. Come ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, il 2 aprile i monumenti più importanti del mondo si dipingeranno con il colore scelto dall'Onu per 'accendere' l’attenzione sulla sindrome dello spettro autistico, cresciuta notevolmente negli ultimi quarant’anni". Lo rende noto l'ufficio la Rai. "La campagna 'Light it up blue' (accendi di blu) è stata ideata dall’associazione americana Autism Speaks nel 2010. E anche Rai aderendo all’iniziativa, illuminerà il palazzo della Direzione generale dal tramonto del 2 aprile fino all’alba del giorno dopo. La Rai, oltre a una forte presenza con approfondimenti sia all’interno dei programmi sia nei Tg, nei Gr e su Raiplay, ha realizzato uno Spot Istituzionale sull’autismo in onda su tutte le Reti già dal 26 marzo". (Com)