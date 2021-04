Pd: Roggiani, l'arrivo di Letta ha portato nuovo entusiasmo e partecipazione nei nostri circoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella Città metropolitana di Milano si sono già riunite 115 assemblee di circoli del Partito democratico per dare una risposta al documento di 21 punti lanciato dal segretario nazionale Enrico Letta, più di 5mila tra iscritte e iscritti". Sono le parole di Silvia Roggiani, Segretaria del Pd Milano metropolitana. "La nostra comunità - sottolinea ai microfoni di Radio Immagina - ha accolto con grande entusiasmo questa occasione di confronto e dialogo. Lo dimostrano anche le nuove adesioni e le nuove richieste di iscrizione alla nostra campagna di tesseramento dopo l'arrivo di Letta. Oggi nel Pd c'è una nuova occasione e un nuovo entusiasmo – sottolinea la dirigente dem - ed è bello che in tante e in tanti abbiano voglia di essere protagonisti in prima persona per cambiare le cose. Quello che chiedono i nostri iscritti – aggiunge - è un partito che continui ad essere presente sui territori, anche con attività di comunità. Durante la pandemia i circoli sul territorio non hanno mai smesso di fare la loro parte, nelle modalità consentite. Online, attraverso il telefono o con iniziative di volontariato, con grande generosità e passione. Tra le tante attività, siamo stati molto vicini agli anziani, abbiamo consegnato la spesa e abbiamo fatto raccolte alimentari per chi oggi fa più fatica". Quanto alla scelta di Letta di far eleggere due donne come capogruppo di Camera e Senato sottolinea: "E' stata una scossa per riportare al centro il tema della parità di genere. Era inaccettabile che nel 2021 tutte le posizioni apicali del nostro partito fossero in mano a uomini. Nella nostra società contano anche le posizioni e il fatto che ora lì ci siano due donne è un segnale per le tante donne che vogliono mettersi in gioco. Significa che non c'è nulla di precluso". Infine un passaggio sulle prossime amministrative: "Stiamo cercando di coinvolgere più persone possibili: associazioni, persone e mondi che hanno voglia di pensare, insieme a noi, la strada per rendere Milano e la Città Metropolitana un posto che sia sempre più inclusivo e che sia in grado di dare risposte a chi oggi guarda il futuro con più incertezza". (Com)