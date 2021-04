Roma: terminati controlli al "Selam palace" alla Romanina, nessuna criticità ordina pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono da poco concluse le operazioni di controllo ed identificazione degli occupanti del seminterrato presente nello stabile del "Selam Palace" di via A. Cavaglieri, iniziate alle 7 di questa mattina, concordate in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e confermate in sede di tavolo tecnico, presieduto dal questore Esposito. Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Romanina, coadiuvati dal reparto mobile e da polizia locale Roma Capitale, hanno trovato l' area in un grave stato di degrado dal punto di vista igienico sanitario: con vari materiali di fortuna erano stati costruiti dei box, all'interno dei quali sono stati trovati vari materassi. (segue) (Rer)