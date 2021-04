Algeria: chiesti 20 anni di carcere contro ex direttore servizi segreti interni Bouazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore militare del tribunale di Blida, in Algeria, ha chiesto 20 anni di carcere nei confronti dell'ex direttore generale della Sicurezza interna, Ouassini Bouazza. Secondo il quotidiano “Ennahar”, il generale Bouazza è accusato di "arricchimento illecito, violazione del diritto militare, falso e uso di falso". Bouazza è già stato condannato a otto anni di carcere il 23 giugno 2020 dal tribunale militare di Blida. In detenzione dal 13 aprile 2020, l'ex capo della potente Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi) è stato perseguito dinanzi al tribunale militare per "insulti verbali ai corpi costituzionali", "umiliazione di un subordinato", "falso e uso di falso" e " possesso di armi e munizioni di guerra”.(Ala)