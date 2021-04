Rifiuti: Regione Lazio emana ordinanza, un mese a Roma e Ama per raggiungere autosufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato questo pomeriggio l'ordinanza regionale per scongiurare l'emergenza rifiuti. Il documento ordina per la stabilità del complessivo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti a Roma Capitale e ad Ama - si legge in una nota della Regione Lazio - di porre in essere entro il 12 Aprile 2021 ogni attività amministrativo-contabile finalizzata ad assicurare i rapporti con soggetti fornitori quali, a titolo non esaustivo: stipula di accordi in ambito interregionale e contratti ulteriori rispetto a quelli vigenti per almeno 100 tonnellate/giorno per raggiungere l'autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale; ad Ama di porre in essere entro 20 giorni a decorrere dalla notifica della presente ordinanza tutti gli adempimenti per l'avvio della procedura di gara per la selezione di impianti di conferimento all'estero, come già richiesto con ordinanza del 27 novembre 2019 attraverso il supporto tecnico di Invitalia in qualità di centrale di committenza di cui ad oggi risultano essere state definite solo le strategie delle procedure da esperire. (segue) (Rer)