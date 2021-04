Rifiuti: Regione Lazio emana ordinanza, un mese a Roma e Ama per raggiungere autosufficienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora l'ordinanza della Regione Lazio impone a Roma Capitale e ad Ama di chiarire entro il 15 aprile 2021, relativamente al progetto di revamping del Tmb di Rocca Cencia presentato da Ama e amministrazione giudiziaria E. Giovi, in data 5 marzo 2021, la propria posizione, anche in considerazione della conferenza dei servizi fissata al 27 aprile 2021, alla luce della richiamata nota di Roma Capitale del 30 marzo 2021 con la quale ha manifestato, tra l'altro, la volontà di chiedere la revoca dell'Aia per la parte di trattamento e trasferenza dell'impianto, e nel caso, individuare le soluzioni sostitutive immediatamente percorribili della capacità di trattamento attualmente assorbita dal Tmb di Rocca Cencia. Inoltre si chiede a Roma Capitale e ad Ama entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di trasmettere un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento in cui ci si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti ai sensi dell'articolo 182-bis del d.lgs. 152/2006. (segue) (Rer)