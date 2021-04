Rifiuti: Regione Lazio emana ordinanza, un mese a Roma e Ama per raggiungere autosufficienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre per quanto riguarda Roma Capitale il documento ordina, allo scopo di assicurare la fase del ciclo di gestione dei rifiuti relativa allo smaltimento, fino alla data del 6 aprile, alla amministrazione giudiziaria di E. Giovi nel Comune di Roma gestore degli impianti Tmb 1 e 2 di Malagrotta di conferire gli scarti prodotti, pari a 200 tonnellate/giorno presso la discarica Ecologia Viterbo, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nel sub ambito di Roma Capitale e non essendo sufficiente quella disponibile nella città Metropolitana di Roma. Ancora, a far data dal 7 aprile e fino al 12 aprile 2021, l'ordinanza impone all'amministrazione giudiziaria di E. Giovi nel Comune di Roma gestore degli impianti Tmb 1 e 2 di Malagrotta di conferire gli scarti prodotti pari a 200 tonnellate/giorno presso la discarica Ecologia Viterbo, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nel sub ambito di Roma Capitale e non essendo sufficiente quella disponibile nella città Metropolitana di Roma. A far data dal 13 aprile 2021, poi, si chiede all'amministrazione giudiziaria di E. Giovi nel Comune di Roma gestore degli impianti Tmb 1 e 2 di Malagrotta, di conferire gli scarti prodotti pari a 100 tonnellate/giorno presso la discarica Ecologia Viterbo non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nel sub ambito di Roma Capitale e non essendo sufficiente quella disponibile nella città Metropolitana di Roma. (segue) (Rer)