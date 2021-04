Yemen: Usa potrebbero vendere armi difensive all’Arabia Saudita contro attacchi Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno studiando la vendita di armi difensive e programmi di scambio militare per sostenere l'Arabia Saudita contro gli attacchi aerei dei ribelli sciiti Houthi dello Yemen. Lo riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”, citando funzionari del Pentagono. “Le opzioni sul tavolo includono la vendita di armi difensive specifiche, come gli intercettori missilistici; condivisione dell'intelligence ampliata; addestramento supplementare; e programmi di scambio militare", afferma l’articolo. Solo due mesi fa, gli Stati Uniti hanno congelato la vendita di 3.000 munizioni guidate di precisione all'Arabia Saudita, in attesa di una revisione degli accordi. Da gennaio, secondo l’emittente televisiva “Al Arabiya”, gli Houthi hanno lanciato dozzine di attacchi aerei transfrontalieri contro l'Arabia Saudita. "Questa è di gran lunga il periodo peggiore da prima dell'inizio del conflitto", ha detto un funzionario statunitense al “Wall Street Journal”, riferendosi alla guerra in Yemen. "Gli Houthi devono sapere che siamo con i sauditi e continueremo a sostenere il loro diritto all'autodifesa", ha aggiunto un altro funzionario. (segue) (Nys)