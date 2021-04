Yemen: Usa potrebbero vendere armi difensive all’Arabia Saudita contro attacchi Houthi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Joe Biden ha revocato la designazione degli Houthi come “gruppo terroristico” presentata dall'ex presidente Donald Trump. Biden ha anche annunciato a febbraio la fine del sostegno degli Stati Uniti alle operazioni offensive della Coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita intervenuta in Yemen nel 2015. L'Arabia Saudita, da parte sua, sostiene che continuerà a trattare gli Houthi come un'organizzazione terroristica, indipendentemente dal fatto che gli Stati Uniti abbiano deciso di non designare il gruppo come tale. Lunedì 29 marzo, un gruppo di parlamentari statunitensi ha scritto al segretario di Stato Antony Blinken esortandolo a rinominare il gruppo Ansar Allah come organizzazione terroristica. (Nys)