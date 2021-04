© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di “Porta a porta”, ha chiarito che “incontrerò nei prossimi giorni Italia viva e Matteo Renzi. Io non ho problemi con nessuno”. “Ringrazierò Renzi - ha aggiunto - perché senza la sua volontà non avrei fatto questi sei anni fantastici. Poi vedremo se si può fare un percorso di strada insieme ma non è semplicissimo”. (Rin)