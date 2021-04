Lavoro: Osservatorio nazionale chimico e farmaceutico, parte percorso di avvicinamento al rinnovo Ccnl 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federchimica, Farmindustria e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl (per gli addetti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl), hanno formalmente avviato oggi, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, il percorso di conoscenza, coinvolgimento, confronto e condivisione tipico del Sistema di Relazioni industriali settoriale, in vista del rinnovo contrattuale del 2022. Lo rende noto un comunicato stampa congiunto. L’incontro di oggi, svolto, in modalità telematica con la partecipazione di circa 300 attori sociali, è stato il primo di una serie di incontri dell’Osservatorio Nazionale settoriale, promossi dalle Parti firmatarie del Ccnl. Gli incontri sono finalizzati a sviluppare e condividere gli ambiti di lavoro congiunto che saranno oggetto del rinnovo contrattuale del 2022, attraverso un metodo di confronto e condivisione tipico del modello partecipativo del Sistema di Relazioni industriali settoriale. Sono stati individuati e condivisi i seguenti tre ambiti di lavoro: ruolo relazioni industriali e Ccnl per gestire l’impatto della trasformazione digitale; “New normal”: Relazioni Industriali, digital e social; sicurezza, salute, ambiente: formazione e iniziative congiunte, nuovi rischi e opportunità derivanti dalla trasformazione digitale. (segue) (Com)