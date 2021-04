Lavoro: Osservatorio nazionale chimico e farmaceutico, parte percorso di avvicinamento al rinnovo Ccnl 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione a tali ambiti sono stati presentati: un’analisi preventiva del contesto economico settoriale; i risultati di una indagine sull’impatto della trasformazione digitale in atto; recenti Accordi funzionali a gestire, nelle specifiche realtà aziendali, la trasformazione digitale e il cambiamento. L’Osservatorio Nazionale, ambito di confronto continuo e approfondimento delle tematiche contrattuali al di fuori del contesto negoziale, è stato istituito nel 1986 ed ha contribuito, in modo decisivo, all’affermazione del modello chimico-farmaceutico di relazioni industriali partecipativo e costruttivo. Questo metodo ha consentito di consolidare un principio vincente per la negoziazione: partire sempre da una conoscenza condivisa come base per Relazioni Industriali efficaci e costruttive. Di fatto anche questa volta il programma dell’Osservatorio rappresenta una tappa importante per i lavori preparatori al rinnovo contrattuale del 2022, che come in passato si è voluto avviare con anticipo e con il più ampio coinvolgimento di aziende e lavoratori, attraverso le rispettive rappresentanze. Il prossimo Osservatorio, già programmato per il 24 maggio, vedrà al centro dei lavori il nuovo Fondo settoriale Tris. (Com)