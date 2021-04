Milano: Maran, mercato edilizio vivace, oneri urbanizzazione 2020 a livelli 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato immobiliare a Milano tiene, nonostante la pandemia. Lo certifica il bilancio del Comune di Milano, che nel 2020 ha visto entrate da oneri di urbanizzazione pari a 125 milioni e 137mila euro. Una cifra inferiore a quella degli anni passati (188.129.117 euro nel 2019 e 157.878.000 nel 2018), ma che resta comunque "su dati molto alti", ha sottolineato in commissione consiliare l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, spiegando per altro i motivi della riduzione, in gran parte non legati al Covid. "Il principale - ha detto - è la legge regionale sulla rigenerazione che ha previsto automaticamente dei tagli sugli oneri versati. Calcolando tutte le pratiche che abbiamo portato a buon fine, il differenziale tra quello che avrebbero pagato senza la legge regionale e quello che hanno pagato è di 32 milioni. Quindi di fatto assorbe il 60 per cento della riduzione di introito". Senza la legge regionale, quindi, gli oneri del 2020 sarebbero stati equivalenti a quelli del 2018. (segue) (Rem)