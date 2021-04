Milano: Maran, mercato edilizio vivace, oneri urbanizzazione 2020 a livelli 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrazione dello scorso anno, però, è dovuta anche alle novità introdotte dal Pgt, che ha eliminato i pagamenti per il cambio di destinazione d'uso da industriale ad altre attività economiche e per gli immobili sotto ai 250 metri quadrati (esclusi i negozi). Sulla riduzione degli oneri pesa anche la pandemia, che nel 2020 ha determinato "una contrazione nel numero delle pratiche rispetto al 2019 (1.066 contro 860, ndr)", ha spiegato Maran, sottolineando però che "nei primi mesi 2021 il numero di pratiche (ma non gli introiti) è salito". Tra gennaio e febbraio sono state fatte infatti 203 pratiche, più che nel 2019. "Questo ci dice che comunque il mercato edilizio di Milano resta molto vivace", ha sottolineato l'assessore, facendo inoltre notare che "sostanzialmente tutte le pratiche sono di riutilizzo e rigenerazione di edifici esistenti, non sono pratiche di costruzione ex novo. Quindi anche dal punto di vista ambientale questo è un elemento positivo". (Rem)