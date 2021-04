Molise: Greco (M5s) su ospedale Caracciolo, basta compromessi su pelle cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ospedale San Francesco Caracciolo morirà per consunzione se non si reagisce immediatamente. A spegnere il diritto alle cure stanno pensando Asrem e Regione Molise. La previsione fatta, in tempi non sospetti, da don Francesco Martino potrebbe trovare conferma in quello che accadrà nel giro di poche settimane, con il pensionamento di tecnici e infermieri attualmente impiegati nei laboratori (Analisi e Radiologia) e nel reparto di Medicina. Si tratta di personale sanitario che oggi, nonostante sia sotto organico, assicura, non senza sacrifici, una turnazione h24". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale molisano Andrea Greco (M5s). "Tuttavia gli sforzi prodotti in quest'ultimo periodo - spiega - rischiano di essere vanificati dal disegno di un continuo e costante smantellamento della sanità pubblica in Molise. Infatti, se da una parte si registra l'assunzione di 350 tra infermieri e Oss da occupare negli ospedali della regione, da fonti sindacali bene accreditate si apprende che nessuna di queste figure professionali sarà destinata al Caracciolo di Agnone. Naturalmente, saremmo ben lieti se Asrem smentisse tali indiscrezioni nel più breve tempo possibile, perché di tempo a disposizione ne è rimasto davvero poco. Tra maggio e giugno, infatti, diversi operatori godranno della meritata pensione. Se non saranno rimpiazzati, il rischio di vedere azzerati servizi fondamentali diverrà certezza. Oltre al personale, da inviare senza indugio nell'ospedale baluardo della sanità pubblica per le aree interne e di confine, c'è bisogno di nominare immediatamente un direttore sanitario, che si interfacci quotidianamente con la direzione aziendale".(2) (Gru)