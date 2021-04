Omofobia: Zannola (Pd), auspico ok legge Zan, superare ostacoli posti da alcune forze governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'associazione Agedo Nazionale ha inviato una lettera al premier Mario Draghi per supportare la legge Zan contro l'omo-transfobia, la misoginia e l'abilismo. In una nota il consigliere capitolino del Partito democratico, Giovanni Zannola, auspica che la legge Zan, in discussione al Senato, "ossa essere approvata, superando gli ostacoli che incontra da alcune forze di governo". Nella nota Zannola riporta un estratto della lettera in cui si legge: "Siamo genitori, anzi due volte genitori. Per questo abbiamo sentito il bisogno di riconoscerci in un'associazione perché siamo accomunati da una stessa condizione: i nostri figli, a un certo punto della loro vita, hanno preso consapevolezza del loro orientamento sessuale, percentualmente minoritario rispetto alla totalità della popolazione, o alcuni di loro hanno sentito di appartenere ad un genere diverso da quello cui erano stati assegnati alla nascita". Zannola spiega che "l'associazione vuole combattere la troppa ostilità nei confronti dei loro figli, colpevolizzati di essere ciò che non si è, ma anche sensibilizzare quei genitori che, a seguito del coming out dei loro figli, da soli non riescono ad adattarsi serenamente alla nuova consapevolezza. In questi giorni è in attesa di essere discussa in Senato la proposta di legge Zan, che ha per oggetto 'Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità', già approvata alla Camera. Confido che questa legge possa essere approvata - sottolinea -, superando gli ostacoli che incontra da alcune forze di governo. Condivido parola per parola, la conclusione della loro lettera", aggiunge Zannola citandone un passaggio in cui si legge: "Il tema della tutela dei diritti è sempre centrale, mai secondario e il nostro Paese non può sopportare l'ulteriore protrarsi dell'assenza di una normativa di contrasto all'odio e alla violenza determinati dall'appartenenza a gruppi minoritari, è il mondo che deve cambiare, non i nostri figli". (Com)