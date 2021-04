Germania: Baden-Wuerttemberg, i Verdi intendono continuare a governare con la Cdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Baden-Wuerttemberg, i Verdi hanno deciso di avviare i colloqui esplorativi con l'Unione cristiano-democratica (Cdu) al fine di far proseguire la coalizione tra ecologisti e conservatori al governo del Land dal 2016. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, ricordando che i Verdi hanno vinto le elezioni statali tenute in Baden-Wuerttemberg il 14 marzo scorso. Gli ambientalisti hanno ottenuto il 32,6 per cento, mentre la Cdu si è classificata seconda con il 24,1 per cento. In precedenza, i Verdi si erano profondamente divisi sul prossimo esecutivo del Baden-Wuerttemberg. Il primo ministro, Winfried Kretschmann, e parte della formazione sostenevano con forza la prosecuzione dell'alleanza con la Cdu. Altri esponenti degli ecologisti erano, invece, favorevoli a una coalizione con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e con il Partito liberaldemocratico (Fdp). Alle elezioni del 14 marzo, la SpD ha ottenuto l'11 per cento, superando di mezzo punto la Fdp. (Geb)