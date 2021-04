Polizia: Brunetta, in prima linea durante emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri alla Polizia di Stato per i 40 anni della legge di riforma. Grazie alle donne e agli uomini ogni giorno impegnati nelle strade, nelle istituzioni e negli uffici, per garantire il rispetto delle regole del vivere comune e dell’ordine pubblico per la sicurezza di ogni cittadino. La Polizia è corpo vivo della Repubblica, presente e responsabile, in prima linea anche in questi duri mesi di emergenza sanitaria. A voi tutti va la nostra più profonda gratitudine". Lo afferma, in una nota, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (com)