Rifiuti: Politi-Strippoli (Lega), Rocca Cencia non sia trasformata in discarica Roma

- "Dopo essere tramontate tutte le ipotesi garantite dalla giunta capitolina e dalla Regione, ora si torna su Rocca Cencia. Faremo le barricate insieme alla cittadinanza. Gli improvvisati al governo di Roma ne avevano promesso la chiusura, oggi propongono di ampliare notevolmente i carichi di conferimento. È semplicemente vergognoso". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Pamela Strippoli, capogruppo Lega in Municipio VI. (Com)