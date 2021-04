Riforme: Nesci, garantire voto a studenti e lavoratori fuori sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai giovani calabresi del collettivo Beppe Valarioti arriva una legittima richiesta alle istituzioni. Bisogna garantire il voto a studenti e lavoratori fuori sede alle prossime regionali e comunali. È urgente lavorare a una soluzione. Ringrazio i professori Bin e Curreri per la proposta di legge che condivido e spero che tutti i gruppi potranno dare una mano in questa battaglia storica del Movimento cinque stelle. Serve un impegno comune. È una questione di civiltà". Lo afferma la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci. "Da relatrice della proposta di legge 'elezioni pulite' - si legge in una nota -, ho la piena consapevolezza del problema. Ci abbiamo lavorato nelle ultime due legislature, con due maggioranze diverse. Dobbiamo superare insieme ogni possibile ostacolo e spero nel contributo del Viminale. La società cambia e non possiamo votare come cent'anni fa. Il presidente Brescia promuove un'iniziativa parlamentare - conclude Nesci - a cui anche il Governo dovrà dare la massima attenzione". (Com)