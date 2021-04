Covid: 612.569 dosi di vaccino somministrate in Pugia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi somministrate oggi in Puglia sono 612.569 (il dato è aggiornato alle 15.30). Lo ha comunicato la Regione in una nota: "Sono state consegnate oggi nell'hub Fiera di Bari le prime dosi di vaccino Moderna ai medici di Medicina generale del distretto unico che a partire da oggi potranno avviare le somministrazioni destinate a soggetti fragili, over 80 a domicilio, disabili gravi, malattie rare ed estremamente vulnerabili. La prima fornitura – 3.298 dosi in tutto il territorio provinciale – è stata assegnata anche ai medici di assistenza primaria di altri distretti della Asl che hanno optato per il proprio studio come sede vaccinale. Le consegne proseguiranno anche domani fino alla distribuzione totale delle dosi programmate". (Ren)