Corte conti: Procuratore generale, esigo rispetto per i magistrati contabili

- "Esigo rispetto. Per la seconda volta, nel giro di poche settimane, oggi sul Corriere della Sera in prima pagina, vengono usati nei confronti dei magistrati del pubblico ministero contabile toni pesantemente e gratuitamente offensivi e denigratori. Si sostiene, ancora una volta, che i pm contabili scimmiottano i colleghi penali. Si associa poi, sbagliando completamente premesse ed obiettivo, questa considerazione al tema dell'inerzia della PA che blocca il Paese. Nella precedente occasione, solo per la evidente non conoscenza delle attività svolte dalle procure regionali della Corte dei conti, circostanza alla quale ho attribuito la causa della scomposta esternazione, ho ritenuto di non replicare". Lo ha affermato Angelo Canale, Procuratore generale della Corte dei conti, in riferimento al commento pubblicato oggi sul Corriere della Sera da Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale: "Ma, forse per una ricerca di visibilità, si torna alla carica. Scompostamente. Non capisco, onestamente, il livore che sembra animare l'autore dell'articolo, ma è evidente che la stessa scelta dei termini ("scimmiottare" è termine offensivo a prescindere) rivela l'intento denigratorio. Non sa, l'autore, di cosa parla. I magistrati dell'Ufficio del PM contabile sanno invece quel che fanno". (segue) (Ren)