Corte conti: Procuratore generale, esigo rispetto per i magistrati contabili (2)

- Canale ha aggiunto: "In occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, ho riferito non opinioni ma fatti: nello scorso decennio, sulla base di iniziative delle procure regionali, sono state pronunciate oltre 1100 sentenze per fattispecie di frodi, comunitarie e non, comportanti condanne per ben oltre un miliardo di euro. Agire a tutela del pubblico erario, dei soldi di tutti, non è "scimmiottare", anche perché gli ambiti e le finalità per le quali agiscono le procure contabili sono diversi da quelli delle procure penali. Ricordo che la procura regionale della Corte di conti per il Lazio solo qualche anno fa chiese e ottenne una condanna, eseguita, per centinaia di milioni di euro, per la vicenda delle "slot machines". Ricordo le centinaia di indagini e successive sentenze legate alla ricostruzione dopo gli eventi sismici; i tanti, troppi casi di sprechi di pubblico denaro". Quindi ha concluso: "Consiglio, prima di esternare giudizi basati sul nulla, di accedere alla banca dati delle sentenze della Corte dei conti, liberamente consultabile sul sito web istituzionale, di leggere e riflettere. I Pm contabili, nell'azione di contrasto al malaffare e agli sprechi, sono stati sempre presenti, pur nella limitatezza dei mezzi a disposizione. E hanno tutelato le risorse pubbliche, non difeso prerogative. Meritano per questo il rispetto degli onesti cittadini". (Ren)