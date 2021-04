Recovery: Cgil, bene risoluzione ma ora coinvolgere le parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "è un'occasione che il nostro Paese non può perdere e richiede, come afferma la stessa relazione approvata oggi dal Senato, 'un sistematico, e non episodico, coinvolgimento delle parti sociali'". Lo afferma, in una nota, la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi. Per la dirigente sindacale, "la partecipazione e il confronto si devono esercitare sia in questa fase di definizione dei progetti che nella fase della governance che nei passaggi relativi alla determinazione delle riforme. La condizione economica e sociale del nostro Paese è drammatica e il mondo del lavoro rischia di pagare un prezzo altissimo, siamo ad un bivio strategico e le scelte del Pnrr faranno la differenza per tutti, ma soprattutto per i più giovani". Fracassi aggiunge: "La risposta alle disuguaglianze sociali dipenderà dalla capacità di rispondere collettivamente e dalla possibilità di cogliere le opportunità della digitalizzazione e delle riconversione ecologica. È necessario passare dalle parole ai fatti: ci attendiamo un reale e concreto coinvolgimento in tempi rapidi sia con la presidenza del Consiglio e con l'intero governo".(Com)