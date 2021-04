Croazia-Nord Macedonia: vice premier Dimitrov a colloquio con Plenkovic e ministro Esteri Grlic-Radman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice premier per gli Affari europei della Macedonia del Nord, Nikola Dimitrov, oggi in visita in Croazia, ha avuto degli incontri bilaterali con il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, e con il ministro degli Esteri Gordan Grlic-Radman. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa macedone "Mia", Dimitrov ha discusso nel corso dei colloqui delle aspettative e delle prospettive per l'avanzametno del processo di adesione all'Unione europea della Macedonia del Nord. Inoltre il vice premier ha affrontato nei colloqui lo stato delle riforme nel suo Paese e la cooperazione bilaterale tra Macedonia del Nord e Croazia. Dimitrov ha ricordato che "è stato qui a Zagabria dove la Macedonia del Nord ha siglato l'accordo di stabilizzazione e associazione con l'Ue". Venti anni dopo, e più di un anno da quando l'Unione ha deciso di aprire i colloqui di adesione con noi, è atteso da tempo che ciò accada", ha scritto Dimitrov su Twitter dopo l'incontro con Grlic-Radman. (Seb)