Ama: cade numero legale in Assemblea capitolina, seduta domani in seconda convocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando mancavano una decina di emendamenti da discutere, per poi procedere alle dichiarazioni e al voto finale sulla delibera inerente al piano industriale e di risanamento di Ama, in Assemblea capitolina è caduto il numero legale. Al momento del secondo appello erano presenti in Aula Giulio Cesare 22 consiglieri su 48: il presidente Marcello De Vito ha quindi tolto la seduta. L'Assemblea capitolina si riunirà domani in seconda convocazione, dalle 14 alle 19, quando sarà necessario un numero legale pari a 16 consiglieri, quindi più basso, agli effetti deliberativi.(Rer)