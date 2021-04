Sport: Pelonzi (Pd), Raggi assegna a privato recupero Campo Testaccio, incomprensibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incomprensibile la scelta della sindaca Raggi di assegnare a un privato la realizzazione e gestione del Campo Testaccio". Lo scrive in un tweet il capogruppo del Partito democratico in Assemblea capitolina, Giulio Pelonzi. "Scelta che va contro il percorso indicato dal Municipio I, percorso di partecipazione con i cittadini e le associazioni locali per creare uno spazio collettivo e soprattutto pubblico", conclude. (Rer)