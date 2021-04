Germania: ambientalisti annunciano ricorso contro gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione tedesca per la tutela dell'ambiente (Duh) ha comunicato che presenterà ricorso al tribunale amministrativo di Amburgo al fine di fermare i lavori del Nord Stream 2, il gasdotto in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, la Duh intende annullare la decisione con cui l'Ufficio federale per la navigazione marittima e l'idrografia (Bsh) ha bocciato il precedente ricorso presentato dalla medesima organizzazione ambientalista con Lega per la protezione della natura di Germania (Nabu). Le due associazioni puntavano a far annullare l'autorizzazione alla prosecuzione della posa dei tubi del gasdotto, concessa dal Bsh a gennaio scorso. Al completamento della costruzione dell'infrastruttura mancano circa 110 chilometri in acque danesi e 28 chilometri in acque tedesche, pari al 95 per cento del totale. (Geb)