Ue: Salvini a Budepest con premier di Ungheria e Polonia per lanciare "Rinascimento europeo"

- L’Europa e il piano vaccinale sono alcuni dei temi affrontati da Matteo Salvini nel corso dell’incontro multilaterale che si è appena concluso a Budapest con il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban e l'omologo della Polonia Mateusz Morawiecki. I tre leader hanno insistito sull’esigenza di un vero e proprio “rinascimento europeo” per superare l’emergenza sanitaria ed economica. Come riferisce, la Lega, i tre hanno condiviso una nuova idea di Europa, fondata su temi concreti a partire dalle radici comuni, dalla salute, dal lavoro, dalla sicurezza e dal rinnovamento. Con il vertice di oggi parte un percorso per dare una visione alternativa a quella di una Unione europea burocratica e lontana dai cittadini. Ci saranno altri appuntamenti, coinvolgendo anche leader di altri partiti e di altri governi, oltre a esponenti della società civile a partire da imprenditori e intellettuali. (Vap)