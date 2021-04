Auto: immatricolate 169.684 autovetture a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili comunica che a marzo 2021 sono state immatricolate 169.684 autovetture a fronte di 28.415 immatricolazioni nello stesso mese dell’anno precedente, con un aumento di quasi il 500 per cento. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 331.779 a fronte di 143.230 passaggi registrati a marzo 2020, con un aumento di circa il 130 per cento. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 501.463, ha interessato per il 33,84 per cento vetture nuove e per il 44,16 per cento vetture usate.(Com)