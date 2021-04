Difesa: Pettarin (FI), storia non deve diventare revisionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi giorni ho letto dichiarazioni forti provenienti da una parte della Sinistra contro un post della Marina Militare che ricorda l'attacco alla Baia di Suda del 1941. Seppur consapevole del periodo storico di cui si parla, mi sembra pleonastico evidenziare che il post non mirava affatto ad inneggiare a quei tempi passati, bensì si trattava di un modo per evidenziare il coraggio, il valore, le capacità, il rispetto verso le istituzioni degli uomini in divisa protagonisti in quella vicenda al servizio della Patria". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin. "La storia - sottolinea - non deve diventare revisionismo o damnatio memoriae, altrimenti la storia fallirebbe nel suo ruolo pedagogico. La storia insegna, la storia ci rende persone migliori. Altrimenti dovremmo giustificare anche l'abbattimento delle statue di Colombo nelle Americhe e rinunciare persino alla nostra identità. Non possiamo permetterlo".(com)