© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Catalogna, il socialista Illa chiederà a presidente Parlamento Borràs voto investitura - Il candidato alla presidenza della Generalitat del Partito socialista catalano (Psc), Salvador Illa, chiederà nuovamente alla presidente del Parlamento catalano, Laura Borràs, di proporre il suo nome per un dibattito di investitura, dopo il fallito doppio voto del candidato di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Pere Aragonès. Per questo motivo, Illa ha chiesto il sostegno del partito di sinistra En Comú Podem per costruire un'alternativa "efficace" al fronte indipendentista che non ha trovato un accordo dopo le elezioni del 14 febbraio scorso. Dopo Pasqua, Borràs riprenderà un nuovo giro di consultazioni con i leader parlamentari catalani dopo il fallimento dell'investitura di Aragonès, che ha raccolto solo 42 voti, quelli del suo partito e di quello anti-sistema Candidatura di unità popolare (Cup). "Quando ci sarà di nuovo questo giro di consultazioni ribadirò che i socialisti, come vincitori delle elezioni, ci sentiamo legittimati a provare a costruire un'alternativa", ha dichiarato Illa in un'intervista all'agenzia "Efe". Il candidato socialista ritiene che, dopo il fallimento dell'investitura di Aragonès, è più che mai necessario mostrare ai catalani che esiste un'alternativa alla riedizione dell'alleanza tra Erc ed Uniti per la Catalogna (JxCat), che rappresenta "un vicolo cieco che non porta da nessuna parte". (segue) (Res)