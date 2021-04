© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Ue: Lavrov, Mosca pronta a rilanciare le relazioni con Bruxelles - La Russia sarà sempre pronta a rilanciare le relazioni con l'Unione europea, ma non busserà a una porta chiusa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov parlando a "Primo canale". "Saremo sempre pronti a rilanciare i nostri rapporti in modo che risorgano praticamente dalle ceneri, ma per questo dobbiamo capire qual è la posizione dell'Unione europea. Non busseremo a una porta chiusa", ha dichiarato Lavrov. Le relazioni fra l'Ue e la Russia sono peggiorate ulteriormente a causa del tentato avvelenamento dell'attivista Aleksej Navalnyj. (Res)