I fatti del giorno - America Latina (3)

- Perù: presidenziali, candidato di Azione popolare si conferma in testa ai sondaggi - Il candidato di Azione popolare alle elezioni presidenziali in Perù, Yonhy Lescano, si conferma in testa nelle intenzioni di voto, secondo il sondaggio di Datum Internacional pubblicato oggi dal quotidiano “Perù21”. L’indagine, realizzata a meno di due settimane dalle elezioni generali dell’11 aprile, dà il candidato della formazione di centrosinistra al 12,1 per cento delle preferenze, in linea con il sondaggio diffuso il 21 marzo dalla Compagnia peruviana di studi di mercato e opinione pubblica (Cpi), che lo dava al 12,2 per cento. Cinque candidati si contendono il secondo posto: la leader di Forza popolare (Fp) e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, data al 7,9 per cento, l’ex giocatore di football candidato del partito Vittoria nazionale George Forsyth (7,4 per cento), l’imprenditore Rafael Lopez Aliaga, di Rinnovamento popolare (7,2 per cento), l’economista Hernando de Soto, di Avanza Pais, (6,5 per cento) e l’ex deputata Veronika Mendoza di Uniti per il Perú (5,7 per cento). (segue) (Res)