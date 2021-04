© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: capo esecutivo Carrie Lam, massima priorità all’attuazione della riforma elettorale - L'attuazione della riforma della legge elettorale di Hong Kong approvata in settimana dall'Assemblea del popolo cinese (Anp) "sarà una priorità assoluta del nostro governo nel 2021". Lo ha dichiarato il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong, Carrie Lam, nel corso di un evento sulle “dieci principali azioni politiche nel 2020”. Per il primo posto è stata scelta la legge sulla sicurezza nazionale, adottata la scorsa estate su indicazione della Cina, provvedimento che secondo molti critici sta restringendo ulteriormente gli spazi democratici nell’ex colonia britannica. Durante l’evento, Lam ha dichiarato che "dopo la promulgazione e l'attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, le sommosse violente che hanno afflitto le strade della città ora sono quasi scomparse, la società ha ripristinato la calma e diritti e la libertà sono stati salvaguardati". La cerimonia di premiazione a cui ha partecipato Carrie Lam, introdotta per la prima volta nel 1998, ha classificato "l'iniziativa di vaccinazione gratuita Covid-19 per il popolo di Hong Kong al secondo posto nella lista delle dieci politiche". Lam ha concluso sostenendo che "la vaccinazione rimane la migliore speranza per Hong Kong". (segue) (Res)