© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: protesta agricoltori, consegnato rapporto comitato istituito da Corte suprema - Il comitato indipendente istituito dalla Corte suprema dell’India per formulare raccomandazioni sulla controversia in corso sulle tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre ha consegnato il suo rapporto. Lo ha rivelato alla stampa uno dei tre membri, Anil Ghanwat. La consegna risale al 19 marzo. La Corte ha istituito il comitato il 12 gennaio, contestualmente alla sospensione dell’attuazione delle tre leggi. Al comitato è stato prescritto di riunirsi entro dieci giorni dall’istituzione e di presentare le raccomandazioni entro due mesi dalla prima riunione, che si è svolta il 19 gennaio. Il comitato era costituito inizialmente da quattro membri: oltre a Ghanwat, presidente dell’organizzazione di agricoltori Shetkari Sanghatana, gli economisti Ashok Gulati e Pramod Kumar Joshi e il presidente nazionale del sindacato Bharatiya Kisan Union (Bku) Bhupinder Singh Mann. Quest’ultimo ha rinunciato all’incarico in seguito alle critiche sulla composizione del comitato e non è stato sostituito. (segue) (Res)