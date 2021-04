© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: presidente Tokayev, noi indietro su emergenza Covid per mancanza di vaccini - Se il Kazakhstan è “notevolmente indietro” rispetto agli altri Paesi sulla campagna di vaccinazione contro il nuovo coronavirus è perché mancano i vaccini. Lo ha dichiarato oggi il presidente Kassym-Jomart Tokayev nel corso di una riunione sul tema. “In termini di tasso di immunizzazione, siamo notevolmente indietro rispetto ai Paesi leader. Ad oggi, circa 47 mila persone hanno completato il processo di vaccinazione. Quelli che hanno ricevuto una prima dose sono 137.346. La ragione di questa situazione è semplice: la mancanza di vaccini”, ha dichiarato Tokayev. Il presidente kazakho ha anche minacciato un possibile rimasto di governo se nel mese di aprile il ritmo delle vaccinazioni non sarà accelerato. Nel corso della riunione, secondo i resoconti della stampa russa Tokayev si è rivolto direttamente al ministro della Salute Alexey Tsoi. “Ti ho già detto che il ministro della Salute è in questo momento la figura chiave del governo, hai poteri speciali. Hai iniziato a lavorare bene, ma poi hai notevolmente ridotto i risultati. Nel mese di aprile devi invertire la tendenza. Altrimenti, dovrò prendere una decisione che ti deluderà molto. Questo non vale solo per il ministro della Salute, ma per l’intero governo”, ha affermato Tokyaev. Il capo dello Stato ha anche avvertito che il sistema sanitario nazionale potrebbe presto saturarsi a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. (Res)