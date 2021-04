Armenia: Parlamento approva emendamenti al codice elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento armeno ha introdotto degli emendamenti al codice elettorale per abolire il sistema di voto misto prima delle consultazioni parlamentari anticipate che si terranno il 20 giugno. In totale, 82 legislatori su 132 hanno sostenuto gli emendamenti, proposti dal gruppo parlamentare del partito di governo My Step. Vahagn Hovakimyan, un parlamentare del partito al governo, ha affermato che gli emendamenti prevedono di tenere le elezioni "con un semplice sistema proporzionale". Allo stesso tempo, il leader della fazione Armenia luminosa, Edmond Marukyan, ha affermato che la maggioranza adotta emendamenti al codice elettorale senza la partecipazione delle forze di opposizione, "mettendo così in discussione la legittimità delle elezioni parlamentari programmate". Gli emendamenti adottati dai legislatori ora richiedono l'approvazione del presidente, Armen Sarkissian. (Rum)