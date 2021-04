Lavoro: Carfagna, evitata distorsione decontribuzione Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai più lavoratori impiegati al Nord con gli sgravi contributivi destinati al sostegno dell’occupazione al Sud: finalmente l’Inps ha dettato norme chiare alle Agenzie di somministrazione, modificando un indirizzo che stava gravemente distorcendo il senso della decontribuzione. E’ una buona notizia, che viene incontro alla richiesta che ho avanzato al ministro del Lavoro Andrea Orlando nei primissimi giorni del mio mandato. Ringrazio lui e tutti coloro che si sono adoperati per un veloce cambio di rotta. Ora lo sgravio sarà assegnato in base alla sede di lavoro e non, come in precedenza, in base alla sede dell’Agenzia interinale. E’ stato sventato il rischio di 'annacquare' una misura pensata e voluta per incentivare le assunzioni nel Meridione". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale. (Com)