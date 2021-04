Covid: nel Lazio oggi 1.838 casi con 907 contagi a Roma, 33 morti e oltre 37 mila test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 17 mila tamponi (più 709 rispetto a ieri) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, nel Lazio si registrano oggi 1.838 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 38 rispetto a ieri), con 907 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 33 decessi (meno 5 rispetto a ieri) e più 1.808 guariti. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Aumentano i casi, mentre sono stabili i ricoveri e diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 900 - commenta l'assessore D'Amato -. Timidi segnali positivi sono la diminuzione dei decessi e delle terapie intensive, ma dobbiamo mantenere alta l'attenzione nelle festività di Pasqua. Il valore Rt è stabile a 0.98", spiega l'assessore. Sul ritardo nelle forniture di vaccino Astrazeneca "ci scusiamo anticipatamente con gli utenti se nelle prossime ore ci dovessero essere difficoltà nella regolarità delle somministrazioni non dipendenti dalla nostra volontà - aggiunge l'assessore D'Amato -. Stiamo lavorando con il lotto delle dosi dissequestrate fino a esaurimento". (segue) (Rer)