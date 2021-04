© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Francesco Boccia, cita le parole del Papa "ascoltare sempre il popolo, non si sbaglia mai" e su Facebook aggiunge: "Vale per la religione, vale ancora di più per la politica. Il Partito democratico, nel suo piccolo, sta facendo la sua parte e le assemblee di circolo proseguono in queste ore in tutta Italia". (Rin)