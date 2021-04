Balcani: Russia, adesione Nord Macedonia e Montenegro a sanzioni Ue mina fiducia reciproca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione della Macedonia del Nord e del Montenegro alle sanzioni antirusse dell'Ue mina la fiducia in questi Paesi e non contribuisce allo sviluppo delle relazioni bilaterali con Mosca. Lo ha detto in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "È interessante notare che la Macedonia del Nord e il Montenegro figurano tra i Paesi il cui comportamento ostile non sorprende più da molto tempo”, ha detto la portavoce, secondo cui i due Paesi “hanno dovuto seguire il corso occidentale russofobo” e “al presunto imperativo per i candidati all'adesione all'Ue di seguire le decisioni e gli approcci in politica estera" di Bruxelles. "Purtroppo, la cosiddetta ‘solidarietà’ delle sanzioni, che viene mostrata da Skopje e Podgorica, rivela ancora una volta l'incongruenza e la dipendenza dei nostri amici balcanici”, le cui azioni “minano la fiducia reciproca e certamente non stimolano lo sviluppo delle relazioni bilaterali con la Russia", ha aggiunto Zakharova. La portavoce ha ricordato che il 30 marzo l’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, ha annunciato l'adesione di una serie di Paesi non facenti parte dell’Unione alle sanzioni antirusse di Bruxelles, imposte a causa del caso che coinvolge l’oppositore Aleksej Navalnyj. (Rum)